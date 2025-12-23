Антон Сихарулидзе: «Судя по настроениям в ISU, мы можем говорить о том, что в ближайшем будущем наши спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях»

Сихарулидзе: в ближайшем будущем наши фигуристы смогут выступать на турнирах ISU.

Глава ФФККР Антон Сихарулидзе высказался о допуске российских фигуристов к международным соревнованиям.

— Наше взаимодействие с ISU и не прекращалось. Мы видим, что руководство ISU и прежде всего президент Чэ Ел Ким очень здраво рассуждают об участии сильнейших спортсменов в соревнованиях. Он лично много сделал для того, чтобы наши фигуристы участвовали в Олимпийских играх.

Я думаю, в ближайшем будущем и наши юниоры, и взрослые ребята смогут принимать участие в международных турнирах. Мы действительно видим, как ISU разумно к этому подходит. Там действительно хотят этого и думают, как быстрее вернуть наших спортсменов. И мы за это им благодарны. У нас полное взаимопонимание по этому вопросу.

— В январе должен состояться очередной совет ISU, где будет решаться вопрос о допуске наших юниоров к международным стартам. При лучшем раскладе какой из них может стать первым?

— У юниоров очень много международных турниров. И мы сейчас готовы участвовать в любых, чтобы, как говорится в спорте, начать обкатывать наших юниоров. Мы, конечно, направили письмо в ISU, где уведомили, что готовы участвовать в любых стартах для юниоров, как только будет принято решение на совете ISU.

— Уровень наших юниоров за эти четыре года не изменился?

— Юниоры у нас катаются здорово, они сильны во всех четырех видах. Поэтому мы с надеждой смотрим в будущее. Но я снова напомню про необходимость работы над компонентами. Наша молодежь иногда слишком увлекается прыжками и сложными элементами, забывая о второй оценке. Но я чувствую, что тренеры нас начинают слышать и понимать в этом вопросе. Я надеюсь, что и наши юниоры будут абсолютно боеспособны буквально хоть завтра.

— Можно ли расценивать, что допуск юниоров — знак, что скоро допустят и наших взрослых?

— Судя по тому, как развиваются события и какие настроения в ISU, мы можем говорить о том, что в ближайшем будущем и наши взрослые спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях, — сказал Сихарулидзе.