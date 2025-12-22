Ирина Роднина: «Костылева еще даже во взрослое катание не перешла, а вокруг нее такое давление. Сильно сомневаюсь, что это пойдет ей на пользу»

Роднина назвала неадекватным поведение мамы фигуристки Костылевой.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина взыскалась об уходе 14-летней фигуристки Елены Костылевой из академии Евгения Плющенко .

Чемпионка России среди юниорок приступила к тренировкам в группе Софьи Федченко.

Мама Елены Ирина Костылева ранее неоднократно критиковала предыдущих тренеров спортсменки.

«Не понимаю, почему вокруг этого события такой ажиотаж. Поведение мамы не должно иметь никакого отношения к спортсменке. Помню, как в США меня в первую очередь поразила профессиональная этика. И спортсмены, и тренеры, и родственники ведут себя максимально корректно.

Знаю, что Женя Плющенко уделил этой девочке много внимания и сил. Несмотря на это, работа тренера связана не только с победами, но и с потерями. Мама Костылевой не понимает, что дочь подошла к тому возрасту, когда физика и психика уже сильно влияют друг на друга. Она еще даже во взрослое катание не перешла, а вокруг нее такое давление. Сильно сомневаюсь, что это пойдет ей на пользу.

На юниоров я всегда смотрю с большим опасением. 90% переходов во взрослое катание заканчиваются не слишком гладко. Неправильно уже в юном возрасте говорить о каких-то перспективах на взрослом уровне. В этом возрасте начинаются бурные изменения, которые порой нельзя проконтролировать.

Дети ведь не просто занимаются спортом, а выходят на каток с сумасшедшими нагрузками и оголенными нервами. В этой ситуации мы видим неадекватное поведение родителя, которое сказывается на Лене», – сказала Роднина.

Костылева ушла от Плющенко к Федченко. К 14 годам у Лены калейдоскоп переходов