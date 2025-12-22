Татьяна Тарасова: «Действия Галлямова неприличны для спортсмена такого уровня»

Тарасова: действия Галлямова неприличны для спортсмена такого уровня.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о поведении чемпиона мира в парном катании Александра Галлямова .

Вчера утром Галлямов пожаловался на ранний звонок от журналистки: «Это настолько подло. Больная на всю голову. Засветим ее номер, чтобы и она звонки получала?»

Вечером на награждении по итогам чемпионата России в Санкт-Петербурге фигурист убрал в карман серебряную медаль во время круга почета победителей и призеров.

Сегодня Галлямов отказался извиниться перед журналисткой.

«Понятно, что эти действия неприличны для спортсмена такого (высокого) уровня. Но развивать эту тему я не хочу и вам не советую. У него есть известный педагог и тренер (Тамара Москвина – Спортс’’). Я ему (тренеру) должна все сказать, они вместе с ним должны решить эту проблему», – сказала Тарасова.

