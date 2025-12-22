Костылева приступила к тренировкам в группе Федченко

Фигуристка Елена Костылева приступила к тренировкам в группе Софьи Федченко.

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниорок Елена Костылева приступила к тренировкам в группе Софьи Федченко .

Академия «Триумф» опубликовала видео, на котором спортсменка прыгает четверной сальхов.

«Лена Костылева очень быстро восстанавливается и заряжена на высокие результаты! Прыгает только второй день после перерыва. 4S ✅

Рады видеть в нашей команде юную талантливую звездочку!» – говорится в посте в телеграм-канале академии.

Костылева ушла от Плющенко к Федченко. К 14 годам у Лены калейдоскоп переходов