0

Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Лукин, Лазарев, Колесников и Хрулев выступят с короткими программами

15 октября юниоры выступят с короткими программами на Гран-при России.

Гран-при России среди юниоров

1-й этап, «Лед Мечты»

Москва

Юноши, КМС

Начало произвольной программы – 19:30 по московскому времени (15 октября), прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Макар Николаев

2. Марк Лукин

3. Ярослав Хрулев

4. Станислав Гунтасов

5. Александр Чмиль

6. Кирилл Андреянов

Вторая разминка

7. Иван Макиев

8. Вячеслав Проценко

9. Наиль Сагадулин

10. Кирилл Визер

11. Михаил Алексахин

12. Владислав Виниченко

Третья разминка

13. Никита Малютин

14. Никита Волин

15. Лев Лазарев

16. Николай Колесников

17. Герман Ленков

18. Дмитрий Железняк

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Марк Лукин
Михаил Алексахин
Лев Лазарев
Никита Малютин
Николай Колесников
Ярослав Хрулев
Герман Ленков
Наиль Сагадулин
Владислав Виниченко
мужское катание
Макар Николаев
Никита Волин
Иван Макиев
Александр Чмиль
Серия Гран-при России
Станислав Гунтасов
сборная России
Дмитрий Железняк
Кирилл Андреянов
Лед Мечты
Кирилл Визер
Вячеслав Проценко
результаты
