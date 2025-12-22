«Один из лучших». Ягудин о прошедшем чемпионате России
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин назвал завершившийся в Санкт-Петербурге чемпионат России по фигурному катанию одним из лучших.
– По моему мнению, это один из лучших чемпионатов России. Особенно хочу выделить Марию Захарову, Лизу Куликову, Камиллу Нелюбову, Женю Семененко, Марка Кондратюка. И МВП этого турнира – Матвей Ветлугин.
– В прямой трансляции вы даже пустили слезу после его проката.
– Да, мне 45, я просто стал очень сентиментальным.
Ошибки Аделии Петросян в произвольной программе? Идет подготовка к Олимпийским играм.
Как у отца двух дочек, у меня есть опасения по поводу образования и здоровья своей семьи. А по поводу Аделии Петросян нужно задавать вопросы ее тренерскому штабу.
– Многие говорят, что Петру Гуменнику немного завысили балл, чтобы поддержать его таким образом перед Олимпийскими играми. Действительно ли это так, на ваш взгляд?
– Я не знаю, был ли балл у Петра Гуменника завышен или нет. Мое дело – комментировать то, что я вижу на льду, – сказал Ягудин.