Роднина о Гуменнике и Петросян на чемпионате России: «У Петра были недочеты, но видно, что все контролируется. У Аделии проблемы скорее психологические»

Роднина: проблемы Петросян скорее психологические.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила выступление Аделии Петросян и Петра Гуменника на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Говоря о выступлении Петросян, не нужно забывать, что фигурное катание – многоборье. Откатать обе программы на высочайшем уровне достаточно сложно. До чемпионата России я опасалась и за Петра, и за Аделию. Они были вынуждены выйти на топ-уровень уже с сентября. Это непросто и для спортсменов, и для их тренеров.

У Петросян и Гуменника впереди Олимпиада . Мы смотрим на них с перспективой их выступления там. У Петра были недочеты, но видно, что все контролируется. Физически его хватает на обе программы. Показалось, что у Аделии проблемы, наоборот, скорее, психологические.

Конечно, перед Олимпиадой все будут переживать за результат. Мы ведь болеем за Аделию, а в спорте ничего не проходит по накатанной. Олимпийские игры – совершенно другие соревнования. По своему опыту могу сказать, что с ними ничто не может сравниться. Очень многое можно предусмотреть, но определенные моменты случаются. Главное – сохранить себя в том состоянии, в котором она находится сейчас, и исправить недочеты», – сказала Роднина.