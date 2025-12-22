Ирина Роднина: «Бойкова и Козловский более дерзкие в элементах, в подходе к катанию, чем Мишина и Галлямов»

Роднина: Бойкова и Козловский более дерзкие в элементах, чем Мишина и Галлямов.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила итоги соревнований спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми.

«Небольшая разница по сумме короткой и произвольной программ, меньше одного балла, показывает, что по уровню обе пары примерно одинаковы. У каждой есть свои преимущества и свои какие-то проблемные моменты. Но учитывая то, что они в лучшем случае только где-то через год смогут представлять наше парное катание на международных соревнованиях, понятно, что у них драйва и стимула быть в лучшей форме, увы, пока нет.

Эти пары конкурируют между собой уже на протяжении нескольких сезонов. Да, по результатам Мишина и Галлямов находятся повыше, потому что они постабильнее по элементам. А Бойкова и Козловский, можно сказать, более дерзкие в своих элементах, в подходе к своему катанию, к выбору тактики и методики», – сказала Роднина.