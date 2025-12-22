Плющенко сообщил, что Костылева выступит в шоу «Спящая красавица» в Москве

Фигуристка Костылева вновь выступит в шоу Плющенко.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Елена Костылева исполнит роль Авроры в шоу «Спящая красавица» в Москве.

Ранее стало известно, что чемпионка России среди юниорок перешла из академии Плющенко в группу Софьи Федченко.

«Вечер обещает быть жарким! Все спрашивают: какая будет замена? А у нас, ребята, отмена и замены не будет.

Роль Авроры в шоу «Спящая красавица» с 5 по 9 января на «Live Арене» исполнит Елена Костылева! Ну как-то так...» – написал Плющенко.

