Яна Рудковская: «Самочувствие у Саши Плющенко хорошее, температура 37,1, слабости уже нет. Какая-то мутирующая форма ротавируса»

Яна Рудковская: Саша Плющенко чувствует себя хорошо.

Продюсер Яна Рудковская рассказала о самочувствии сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко – Александра.

3 ноября Плющенко исполнилось 43 года. В этот день состоялось шоу «Спящая красавица», где Евгений исполнил роль короля, а его сын, 12-летний Александр – роль принца.

В интервью Евгений сообщил , что накануне выступления его сын заболел, но все равно принял участие в шоу: «У Санька всю ночь была температура, состояние ужасное. Напичкали его «нурофенами», и он откатался, герой».

«Самочувствие у Саши хорошее, температура 37,1. Мы приехали вчера ночью из Санкт-Петербурга. До этого нам не разрешали, как только температура стала 37, мы сразу купили билеты. Сегодня был врач и вчера ночью приезжал. 37,1 держится температура. Утром то 37, то 37,1, то 36,9. Единственное – была слабость, сейчас ее уже нет.

Это какая-то мутирующая форма ротавируса, поскольку была тошнота и рвота. К сожалению, ни один анализ не показал, сказали, что этиология вирусной инфекции непонятна. Но у нас не болеет никто.

С нами были два моих старших сына, мама, я, Евгений, Арсений, и никто не заболел, только Саша. До понедельника врачи сказали Саше не тренироваться.

Он, конечно, очень расстроен, потому что у него были всероссийские соревнования во Владимире. Он к ним очень готовился, но что поделать. Хорошо, что все обошлось, потому что, честно говоря, ситуация с температурой была достаточно сложная», – сказала Рудковская.

