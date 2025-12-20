Роднина об изменениях в фигурном катании: «Девушки повзрослели, детского сада не видим. Программы стали более содержательными»

Роднина: девушки в фигурном катании повзрослели, детского сада мы не видим.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила текущий уровень развития фигурного катания в России.

«Зачем сравнивать разные годы фигурного катания? Каждый сезон диктует свои правила, каждый год вводятся новые требования и положения. Каждый год разные имена.

Правильно ли у нас развивается фигурное катание? А вы знаете, где правильно? В этом и прелесть, что мы не знаем. С каждым новым спортсменов и чемпионом появляются ориентиры, задачи, интерес. Процесс нельзя выстроить по прямой – спортсмен может выступить по-разному на нескольких соревнованиях. Зачем сравнивать? В футболе сравнивают? Наверное, из-за того, что без конца сравнивают, у нас и результатов в футболе нет.

Хочу отметить, что мы работаем в тем рамках, которые нам диктует ISU (Международный союз конькобежцев – Спортс’’). Девушки повзрослели, детского сада не видим – программы стали более содержательными. В свое время удивлялись тройным прыжкам, а теперь это необходимый набор.

В одиночном катании постоянно что-то меняется. У нас достаточно количество спортсменов, внутренняя конкуренция, прогресс. Заканчивается тот период, когда мы варились в своем соку», – сказала Роднина.