  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тарасова о падении Мишиной с выброса: «Обидно, именно на этом моменте они с Галлямовым проиграли. Но когда падает девочка, виноваты оба»
3

Тарасова о падении Мишиной с выброса: «Обидно, именно на этом моменте они с Галлямовым проиграли. Но когда падает девочка, виноваты оба»

Тарасова о паре Мишина – Галлямов: когда падает девочка, виноваты оба.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о серебре пары Анастасия МишинаАлександр Галлямов на чемпионате России.

Мишина и Галлямов уступили 0,66 балла Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. В конце проката произвольной программы партнерша упала с выброса. 

«У Галлямова и Мишиной было падение в самом конце, остальное они сделали. Может быть, это была не выдающаяся скорость внутри программы, но сама программа была чистая. Только на последнем выбросе она упала. Очень обидно, ведь именно на этом моменте они и проиграли. Но когда девочка падает, виноваты оба.

Что касается Бойковой с Козловским, они катались с душой, технично, понимая, что делают. Катались как в последний раз в жизни, хотя для них это не конец, а только начало. Потому что все они собираются оставаться до следующей Олимпиады.

Думаю, никому из них не удастся на протяжении этих лет удерживать лидирующую позицию, потому что пары у нас выдающиеся, интересные, разнообразные. Сегодня вот появилась новая пара в тройке – Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, с которой работает Павел Слюсаренко. И работает, надо отметить, потрясающе», – отметила Тарасова. 

Полчаса из жизни кипящего Галлямова: атака на Мишину, игнор всех, цитата Дрогба про судей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoТатьяна Тарасова
logoАлександр Галлямов
logoсборная России
logoАнастасия Мишина
пары
logoДмитрий Козловский
logoМатвей Янченков
logoчемпионат России
logoЕкатерина Чикмарева
logoАлександра Бойкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Наталья Бестемьянова: «С Мишиной и Галлямовым произошла какая-то дикая случайность. Никогда раньше они не допускали таких ошибок»
сегодня, 19:43
«Это результат наших крови и пота». Чикмарева и Янченков о бронзе на чемпионате России
сегодня, 16:46
Дмитрий Козловский: «Галлямов вернулся после тяжелейшей травмы, это вызывает у меня уважение»
сегодня, 16:36
Главные новости
Двоеглазова о роли в шоу Авербуха: «Я буду Мальвиной. А Буратино, надеюсь, играть не буду»
2 минуты назад
Самоделкина выложила фото с Малининым: «Благодарна за возможность провести время с таким профессионалом»
17 минут назадФото
Валерий Ангелопол: «Я снова с вами! Спасибо всем, кто остался, кто ушел, кто ждал и кто верил»
сегодня, 20:30
Татьяна Тарасова: «Захарова – новое имя. Она сегодня взорвала зал, сделала два четверных и всю остальную программу. Запоминайте!»
сегодня, 20:29
Аделия Петросян: «Хотелось бы еще где-то выступить до Олимпиады, поближе к Москве. Но важно, как решат тренеры и федерация»
сегодня, 20:19
Петросян о соперницах на Олимпиаде: «Не могу назвать кого-то одного, конкурентов много. Я всегда соревнуюсь сама с собой»
сегодня, 20:14
Чемпионат России. Гуменник, Семененко, Мозалев, Дикиджи, Угожаев, Ветлугин, Лутфуллин, Игнатов выступят с произвольными программами
сегодня, 20:02
Роднина об изменениях в фигурном катании: «Девушки повзрослели, детского сада не видим. Программы стали более содержательными»
сегодня, 20:01
Наталья Бестемьянова: «С Мишиной и Галлямовым произошла какая-то дикая случайность. Никогда раньше они не допускали таких ошибок»
сегодня, 19:43
«Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь». Александр Галлямов – после серебра на чемпионате России
сегодня, 19:35
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
49 минут назад
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
сегодня, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
сегодня, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
сегодня, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
сегодня, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
сегодня, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
сегодня, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
вчера, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
вчера, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 13:30