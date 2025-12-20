Тарасова о падении Мишиной с выброса: «Обидно, именно на этом моменте они с Галлямовым проиграли. Но когда падает девочка, виноваты оба»

Тарасова о паре Мишина – Галлямов: когда падает девочка, виноваты оба.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась о серебре пары Анастасия Мишина – Александр Галлямов на чемпионате России.

Мишина и Галлямов уступили 0,66 балла Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. В конце проката произвольной программы партнерша упала с выброса.

«У Галлямова и Мишиной было падение в самом конце, остальное они сделали. Может быть, это была не выдающаяся скорость внутри программы, но сама программа была чистая. Только на последнем выбросе она упала. Очень обидно, ведь именно на этом моменте они и проиграли. Но когда девочка падает, виноваты оба.

Что касается Бойковой с Козловским, они катались с душой, технично, понимая, что делают. Катались как в последний раз в жизни, хотя для них это не конец, а только начало. Потому что все они собираются оставаться до следующей Олимпиады.

Думаю, никому из них не удастся на протяжении этих лет удерживать лидирующую позицию, потому что пары у нас выдающиеся, интересные, разнообразные. Сегодня вот появилась новая пара в тройке – Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков , с которой работает Павел Слюсаренко. И работает, надо отметить, потрясающе», – отметила Тарасова.

