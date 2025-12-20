Татьяна Тарасова: «Захарова – новое имя. Она сегодня взорвала зал, сделала два четверных и всю остальную программу. Запоминайте!»

Татьяна Тарасова: соревнования женщин на ЧР были очень интересными.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты чемпионата России в женском одиночном катании.

Первое место заняла Аделия Петросян , второе – Алиса Двоеглазова, третье – Мария Захарова .

«Соревнования у девочек были очень интересные. Появилось новое имя – Захарова. Она сегодня взорвала зал! Она была незнакома для сотен зрителей. Но сделала два четверных и всю остальную программу. Никто больше этого не делал. Поэтому запоминайте! Девочки сегодня молодцы! Каждая делала все, что могла», – сказала Тарасова.

– Как вам прокат Петросян?

– Сегодня не самый легкий день для нее. Она прыгала, падала, срывала. Но делала, что могла. Она – молодец, хоть и упала с четверного тулупа. Но до Олимпиады достаточно времени, чтобы довести всё до идеала.

В целом очень интересная тройка в женском одиночном катании. Мария Захарова, которая стала третьей, вообще не выступала прошлый год, а сейчас себя прекрасно показала.

Хочу отметить питерский зал. Там не просто аплодисменты за исполненный элемент, а настоящая профессиональная поддержка спортсменов, глубокое понимание того, что происходит на льду. Когда катают программу, они понимают, чем нужно помочь. Восхищаюсь питерскими зрителями больше, чем всеми остальными.

– А вот Андрей Ежлов написал в телеграм-канале, что публика «злорадствовала и топила за несделанные элементы».

– Глупость. Ежлов – это кто такой? Танцор. Лучше пусть катается и добивается совершенства, – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».