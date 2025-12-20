  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «Захарова – новое имя. Она сегодня взорвала зал, сделала два четверных и всю остальную программу. Запоминайте!»
0

Татьяна Тарасова: «Захарова – новое имя. Она сегодня взорвала зал, сделала два четверных и всю остальную программу. Запоминайте!»

Татьяна Тарасова: соревнования женщин на ЧР были очень интересными.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты чемпионата России в женском одиночном катании.

Первое место заняла Аделия Петросян, второе – Алиса Двоеглазова, третье – Мария Захарова.

«Соревнования у девочек были очень интересные. Появилось новое имя – Захарова. Она сегодня взорвала зал! Она была незнакома для сотен зрителей. Но сделала два четверных и всю остальную программу. Никто больше этого не делал. Поэтому запоминайте! Девочки сегодня молодцы! Каждая делала все, что могла», – сказала Тарасова.

– Как вам прокат Петросян?

– Сегодня не самый легкий день для нее. Она прыгала, падала, срывала. Но делала, что могла. Она – молодец, хоть и упала с четверного тулупа. Но до Олимпиады достаточно времени, чтобы довести всё до идеала.

В целом очень интересная тройка в женском одиночном катании. Мария Захарова, которая стала третьей, вообще не выступала прошлый год, а сейчас себя прекрасно показала.

Хочу отметить питерский зал. Там не просто аплодисменты за исполненный элемент, а настоящая профессиональная поддержка спортсменов, глубокое понимание того, что происходит на льду. Когда катают программу, они понимают, чем нужно помочь. Восхищаюсь питерскими зрителями больше, чем всеми остальными.

– А вот Андрей Ежлов написал в телеграм-канале, что публика «злорадствовала и топила за несделанные элементы».

– Глупость. Ежлов – это кто такой? Танцор. Лучше пусть катается и добивается совершенства, – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoсборная России
женское катание
Мария Захарова
logoТатьяна Тарасова
logoчемпионат России
logoАделия Петросян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Аделия Петросян: «Хотелось бы еще где-то выступить до Олимпиады, поближе к Москве. Но важно, как решат тренеры и федерация»
12 минут назад
Петросян о соперницах на Олимпиаде: «Не могу назвать кого-то одного, конкурентов много. Я всегда соревнуюсь сама с собой»
17 минут назад
Чемпионат России. Гуменник, Семененко, Мозалев, Дикиджи, Угожаев, Ветлугин, Лутфуллин, Игнатов выступят с произвольными программами
29 минут назад
Роднина об изменениях в фигурном катании: «Девушки повзрослели, детского сада не видим. Программы стали более содержательными»
30 минут назад
Валерий Ангелопол: «Я снова с вами! Спасибо всем, кто остался, кто ушел, кто ждал и кто верил»
40 минут назад
Наталья Бестемьянова: «С Мишиной и Галлямовым произошла какая-то дикая случайность. Никогда раньше они не допускали таких ошибок»
48 минут назад
«Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь». Александр Галлямов – после серебра на чемпионате России
56 минут назад
Мишин о Муравьевой: «По сравнению с тем уровнем, который был у Сони в начале сезона, результат на чемпионате России позитивный»
сегодня, 19:24
Буянова о Захаровой: «Маша – единственная спортсменка, которая на чемпионате страны сделала два четверных. Это невероятный прорыв»
сегодня, 19:14
Дмитрий Песков: «Конечно, будем следить за Петросян и Гуменником на Олимпиаде. Всей страной будем следить»
сегодня, 19:03
Ко всем новостям
Последние новости
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
сегодня, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
сегодня, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
сегодня, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
сегодня, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
сегодня, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
сегодня, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
вчера, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
вчера, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
вчера, 12:55