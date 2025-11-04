Яна Рудковская: «Состояние Саши стабилизовалось. Нам с мужем всю ночь не давали спать, оборвали все телефоны»

Рудковская сообщила, что состояние их с Плющенко сына стабилизировалось.

Продюсер Яна Рудковская заявила, что больших рисков в выступлении Александра Плющенко в шоу после температуры не было.

3 ноября двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко исполнилось 43 года. В этот день состоялось шоу «Спящая красавица», где Плющенко исполнил роль короля, а его сын, 12-летний Александр – роль принца.

В интервью Евгений сообщил, что накануне выступления его сын заболел, но все равно принял участие в шоу: «У Санька всю ночь была температура, состояние ужасное. Напичкали его «нурофенами», и он откатался, герой».

«Состояние Саши стабилизовалось, температура упала до 37. Он записал видео, в котором сам все рассказал . Нам с мужем всю ночь не давали спать, оборвали все телефоны. Ближе к утру еще и китайские СМИ начали звонить.

Никаких больших рисков не было, температуру сбили как могли. Саша сам принял такое решение, никто на него не влиял. Он катается все второе отделение и часть в первом. У нас три аншлага подряд, поэтому нельзя за несколько часов кого-то подготовить на эту роль или отменить шоу. Если бы у нас была замена, вопрос об участии Саши в шоу не стоял.

Да, он катался с облегченным контентом, не прыгал лутцы и флипы, но тройной сальхов и аксель в 2,5 оборота сделал. Саше было тяжело, но он все откатал и сделал это здорово. Многие зрители ведь шли посмотреть на него, в Санкт-Петербурге его очень любят, как и его папу.

Мы пока точно не понимаем, что это за заболевание. Никаких симптомов у Саши не было, кроме тошноты и высокой температуры: ни кашля, ни насморка. Потом его вырвало, ему стало легче, и он пошел кататься. Есть подозрение, что это ротавирус.

Вечером мы выезжаем в Москву, Саша сдаст анализы, и все станет более понятно. После этого узнаем, какой этиологии было его заболевание. Никто в семье больше не болеет, все чувствуют себя хорошо. У всех спортсменов также все в порядке», — сказала Рудковская.