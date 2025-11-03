  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Саша хотел кататься, тем более в день рождения отца. Он настоял на своем участии». Михайлов о выступлении сына Плющенко в шоу при болезни
19

«Саша хотел кататься, тем более в день рождения отца. Он настоял на своем участии». Михайлов о выступлении сына Плющенко в шоу при болезни

Хореограф Михайлов заявил, что сына Плющенко невозможно было заменить в шоу.

3 ноября двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко исполнилось 43 года. В этот день состоялось шоу «Спящая красавица», где Плющенко исполнил роль короля, а его сын, 12-летний Александр – роль принца. 

В интервью Плющенко сообщил, что накануне выступления его сын заболел, но все равно принял участие в шоу: «У Санька всю ночь была температура, состояние ужасное. Напичкали его «нурофенами», и он откатался, герой».

После шоу Александра увезли на машине скорой помощи.

«Меня удивляет, что раздувают эту ситуацию. Саша – взрослый спортсмен, он сам способен принять решение. Он хотел кататься, тем более в день рождения отца.

Замены Саше Плющенко нет, объективно, а все билеты на шоу проданы. Замену рассматривали, но партию, которую катает Саша, выучить за одну ночь физически нереально. Он катается на льду около 30 минут, эта партия учится месяц. Рассматривали даже меня на замену, но Саша настоял на своем участии.

Утром он был на раскатке. Да, он находился не в лучшей форме, но в творческих профессиях иногда приходится выступать не в лучшем состоянии, в спорте такое тоже бывает. Он молодец, что вышел, показал свой характер. Думаю и надеюсь, что скоро с ним все будет хорошо», – сказал хореограф-постановщик шоу «Спящая красавица» Никита Михайлов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Никита Михайлов
logoЕвгений Плющенко
logoСпорт-Экспресс
logoАлександр Плющенко
мужское катание
ледовые шоу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Яна Рудковская: «У Саши Плющенко главная роль в шоу, его некем было заменить. Поэтому он выступал, хотя и была температура»
47 минут назад
Георгий Куница: «Планируем выступать с Косторной в спорте. Может быть, выступим в конце этого сезона, либо в следующем»
сегодня, 18:28
Плющенко о младшем сыне: «Арсений ежедневно тренируется, осваивает одинарные прыжки. Талант есть, я в его возрасте так не умел»
сегодня, 17:24
Евгений Плющенко: «Я счастливый человек, у меня все есть – блестящая семья, достаток, любовь публики, великолепные шоу. И большие цели впереди»
сегодня, 17:15
«У Санька всю ночь была температура, состояние ужасное. Напичкали его «нурофенами», и он откатался, герой». Плющенко о выступлении сына в шоу
сегодня, 16:55
Алина Горбачева приступила к тренировкам на льду после травмы
сегодня, 16:24Видео
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани
сегодня, 16:00
Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева
сегодня, 15:31
Таисия Щербинина: «Пока делаем ставку на чистые прокаты. Хочется довести до идеала те элементы, которые у нас есть»
сегодня, 15:04
Матвей Янченков: «Плохо откатали обе программы, с поддержками в произвольной и тодесом в короткой появились проблемы. Будем работать»
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
сегодня, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
сегодня, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
сегодня, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео