«Саша хотел кататься, тем более в день рождения отца. Он настоял на своем участии». Михайлов о выступлении сына Плющенко в шоу при болезни

Хореограф Михайлов заявил, что сына Плющенко невозможно было заменить в шоу.

3 ноября двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко исполнилось 43 года. В этот день состоялось шоу «Спящая красавица», где Плющенко исполнил роль короля, а его сын, 12-летний Александр – роль принца.

В интервью Плющенко сообщил, что накануне выступления его сын заболел, но все равно принял участие в шоу: «У Санька всю ночь была температура, состояние ужасное. Напичкали его «нурофенами», и он откатался, герой» .

После шоу Александра увезли на машине скорой помощи.

«Меня удивляет, что раздувают эту ситуацию. Саша – взрослый спортсмен, он сам способен принять решение. Он хотел кататься, тем более в день рождения отца.

Замены Саше Плющенко нет, объективно, а все билеты на шоу проданы. Замену рассматривали, но партию, которую катает Саша, выучить за одну ночь физически нереально. Он катается на льду около 30 минут, эта партия учится месяц. Рассматривали даже меня на замену, но Саша настоял на своем участии.

Утром он был на раскатке. Да, он находился не в лучшей форме, но в творческих профессиях иногда приходится выступать не в лучшем состоянии, в спорте такое тоже бывает. Он молодец, что вышел, показал свой характер. Думаю и надеюсь, что скоро с ним все будет хорошо», – сказал хореограф-постановщик шоу «Спящая красавица» Никита Михайлов .