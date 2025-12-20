Аделия Петросян: «Хотелось бы еще где-то выступить до Олимпиады, поближе к Москве. Но важно, как решат тренеры и федерация»

Аделия Петросян: хотелось бы еще где-то выступить до Олимпиады.

Фигуристка Аделия Петросян заявила, что ей хотелось бы до Олимпийских игр принять участие еще в каком-нибудь турнире.

Сегодня Петросян в третий раз подряд выиграла чемпионат России. В феврале она примет участие в Играх-2026 в нейтральном статусе.

«Пока ничего не знаю про какие-то выступления. Но хотелось бы еще выступить где-то. У всех спортсменов было шесть-семь выступлений до Олимпиады , а у меня намного меньше.

Хотелось бы еще где-то выступить. Мне важнее прокататься поближе к Москве. Не считаю, что это связано с публикой, не принципиально. Но важно, как решат тренеры и федерация», – сказала Петросян.

Такая победа Петросян вызывает растерянность