Наталья Бестемьянова: «С Мишиной и Галлямовым произошла какая-то дикая случайность. Никогда раньше они не допускали таких ошибок»

Наталья Бестемьянова: впервые в жизни вижу, что Мишина и Галлямов так ошиблись.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты соревнований спортивных пар на чемпионате России.

Победу с преимуществом в 0,66 балла одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский . Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли 2-е место, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков – 3-е.

«Соревнования в парах реально оказались очень интересными. Радует, что помимо уже, можно сказать, легендарных дуэтов Бойковой/Козловского и Мишиной/Галлямова, у нас подрастает молодое поколение. Мне безумно нравится пара Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова. Это абсолютно роскошный дуэт, их третье место заслуженно.

В истории с Мишиной и Галлямовым произошла какая-то дикая случайность. Не поняла, как Настя упала с последнего выброса. От них я вижу такое впервые в жизни, никогда раньше они не допускали таких ошибок. Очевидно, что Бойкова и Козловский не могли не воспользоваться этим. Их победа абсолютно заслуженная.

Честно говоря, совсем не хочу влезать в вопросы судейства. Я видела, как катались Настя и Саша. Они в прекрасной форме, выглядели на льду отлично, ехали очень здорово. Просто с ними приключилась нелепая случайность. Не стоит искать причины в судействе», – сказала Бестемьянова.

Истерика в парах: Бойкова и Козловский рыдали от счастья, Галлямов, конечно, сорвался на Мишину

Полчаса из жизни кипящего Галлямова: атака на Мишину, игнор всех, цитата Дрогба про судей