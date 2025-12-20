Валерий Ангелопол: «Я снова с вами! Спасибо всем, кто остался, кто ушел, кто ждал и кто верил»
Ангелопол: я снова с вами, спасибо всем, кто остался, кто ушел, кто ждал, верил.
Фигурист Валерий Ангелопол опубликовал в соцсети пост о своем «возвращении».
«Нет ничего дороже жизни... Я снова с вами! Спасибо всем, кто остался, кто ушел, кто ждал и кто верил. По-новому, с честью и достоинством», – написал спортсмен в сторис.
Ангелополу 22 года, он победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду с Василисой Кагановской. После 2023 года пробовал встать в пару с Ариной Ушаковой, Александрой Шинкаренко и Дарьей Каревой, но ни с кем из них на соревнования не вышел.
В сентябре 2025-го Ангелопол объявлял о приостановке карьеры.
