Валерий Ангелопол: «Я снова с вами! Спасибо всем, кто остался, кто ушел, кто ждал и кто верил»

Фигурист Валерий Ангелопол опубликовал в соцсети пост о своем «возвращении».

«Нет ничего дороже жизни... Я снова с вами! Спасибо всем, кто остался, кто ушел, кто ждал и кто верил. По-новому, с честью и достоинством», – написал спортсмен в сторис.

Ангелополу 22 года, он победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду с Василисой Кагановской. После 2023 года пробовал встать в пару с Ариной Ушаковой, Александрой Шинкаренко и Дарьей Каревой, но ни с кем из них на соревнования не вышел.

В сентябре 2025-го Ангелопол объявлял о приостановке карьеры.

