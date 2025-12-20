Мишин о Муравьевой: «По сравнению с тем уровнем, который был у Сони в начале сезона, результат на чемпионате России позитивный»

Мишин о выступлении Муравьевой на чемпионате России: результат позитивный.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал выступление своей подопечной Софьи Муравьевой на чемпионате России.

Муравьева заняла 5-е место с 215,74 баллами по сумме двух программ.

«Наше сотрудничество с Соней Муравьевой только началось. Считаю, пока рано подводить какие-то итоги, даже промежуточные. Могу сказать, что по сравнению с тем уровнем, который был у Сони в начале сезона, результат на чемпионате России позитивный.

Нам предстоит еще очень много большой работы над усложнением контента. Этот процесс еще не завершен», – сказал Мишин.