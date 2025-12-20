  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мишин о Муравьевой: «По сравнению с тем уровнем, который был у Сони в начале сезона, результат на чемпионате России позитивный»
8

Мишин о Муравьевой: «По сравнению с тем уровнем, который был у Сони в начале сезона, результат на чемпионате России позитивный»

Мишин о выступлении Муравьевой на чемпионате России: результат позитивный.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал выступление своей подопечной Софьи Муравьевой на чемпионате России.

Муравьева заняла 5-е место с 215,74 баллами по сумме двух программ.

«Наше сотрудничество с Соней Муравьевой только началось. Считаю, пока рано подводить какие-то итоги, даже промежуточные. Могу сказать, что по сравнению с тем уровнем, который был у Сони в начале сезона, результат на чемпионате России позитивный.

Нам предстоит еще очень много большой работы над усложнением контента. Этот процесс еще не завершен», – сказал Мишин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoСофья Муравьева
logoчемпионат России
logoсборная России
logoАлексей Мишин
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Валерий Ангелопол: «Я снова с вами! Спасибо всем, кто остался, кто ушел, кто ждал и кто верил»
4 минуты назад
Наталья Бестемьянова: «С Мишиной и Галлямовым произошла какая-то дикая случайность. Никогда раньше они не допускали таких ошибок»
12 минут назад
«Видимо, это намек, что пора вешать коньки на гвоздь». Александр Галлямов – после серебра на чемпионате России
20 минут назад
Буянова о Захаровой: «Маша – единственная спортсменка, которая на чемпионате страны сделала два четверных. Это невероятный прорыв»
41 минуту назад
Дмитрий Песков: «Конечно, будем следить за Петросян и Гуменником на Олимпиаде. Всей страной будем следить»
52 минуты назад
Петросян об Олимпиаде: «Просто надеюсь, что не подведу себя, тренеров и болельщиков. Сделаю все, что от меня зависит»
сегодня, 18:54
Захарова о бронзе чемпионата России: «Не ожидала попадания в медали. Сезон сложился лучше, чем я ожидала»
сегодня, 18:45
Дина Хуснутдинова: «Рада, что смогла показать достойное катание. Не стала рисковать в произвольной с четверным тулупом, но очень хочу его делать»
сегодня, 18:33
Дарья Садкова: «Худший старт в карьере, я на всех прыжках допустила помарки. Сейчас это нужно как-то пережить, пока сложно сказать, как»
сегодня, 18:28
Аделия Петросян: «Готова только похвалить зрителей, тренеров, которые поддерживали весь мой прокат. Благодаря вам я доехала»
сегодня, 18:22
Ко всем новостям
Последние новости
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
сегодня, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
сегодня, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
сегодня, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
сегодня, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
сегодня, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
сегодня, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
вчера, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
вчера, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
вчера, 12:55