Мишин о Муравьевой: «По сравнению с тем уровнем, который был у Сони в начале сезона, результат на чемпионате России позитивный»
Мишин о выступлении Муравьевой на чемпионате России: результат позитивный.
Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал выступление своей подопечной Софьи Муравьевой на чемпионате России.
Муравьева заняла 5-е место с 215,74 баллами по сумме двух программ.
«Наше сотрудничество с Соней Муравьевой только началось. Считаю, пока рано подводить какие-то итоги, даже промежуточные. Могу сказать, что по сравнению с тем уровнем, который был у Сони в начале сезона, результат на чемпионате России позитивный.
Нам предстоит еще очень много большой работы над усложнением контента. Этот процесс еще не завершен», – сказал Мишин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости