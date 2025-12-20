Петросян о соперницах на Олимпиаде: «Не могу назвать кого-то одного, конкурентов много. Я всегда соревнуюсь сама с собой»

Аделия Петросян: всегда соревнуюсь сама с собой.

Фигуристка Аделия Петросян назвала саму себя главной соперницей на Олимпийских играх в Милане.

Сегодня Петросян в третий раз подряд выиграла чемпионат России. В феврале она примет участие в Олимпиаде .

– Кого считаете соперником на Олимпиаде?

– Там их много. Девочки набирают форму, много вставляют элементов ультра‑си и улучшаются в катании. Кого‑то одного назвать не могу, конкурентов много.

– Можно сказать, что вы главный конкурент самой себе?

– Конечно, я всегда сама с собой соревнуюсь, – сказала фигуристка.

Такая победа Петросян вызывает растерянность