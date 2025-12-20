Петросян о соперницах на Олимпиаде: «Не могу назвать кого-то одного, конкурентов много. Я всегда соревнуюсь сама с собой»
Аделия Петросян: всегда соревнуюсь сама с собой.
Фигуристка Аделия Петросян назвала саму себя главной соперницей на Олимпийских играх в Милане.
Сегодня Петросян в третий раз подряд выиграла чемпионат России. В феврале она примет участие в Олимпиаде.
– Кого считаете соперником на Олимпиаде?
– Там их много. Девочки набирают форму, много вставляют элементов ультра‑си и улучшаются в катании. Кого‑то одного назвать не могу, конкурентов много.
– Можно сказать, что вы главный конкурент самой себе?
– Конечно, я всегда сама с собой соревнуюсь, – сказала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости