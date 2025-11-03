62

Яна Рудковская: «У Саши Плющенко главная роль в шоу, его некем было заменить. Поэтому он выступал, хотя и была температура»

Рудковская объяснила, почему ее сын Александр выступал в шоу с температурой.

3 ноября двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко исполнилось 43 года. В этот день фигурист выступил в шоу «Спящая красавица», исполнив роль короля. Сын Плющенко и Яны Рудковской, 12-летний Александр, исполнил роль принца. 

Ранее Плющенко сообщил, что накануне выступления Саше стало плохо, но он все равно принял участие в шоу: «У Санька всю ночь была температура, состояние ужасное. Напичкали его «нурофенами», и он откатался, герой».

После шоу сына Плющенко увезли на машине скорой помощи.

«В день рождения папы, к сожалению, Александру стало плохо. Ночью поднялась температура, утром мы попытались ее сбить – ему стало чуть лучше. Поэтому он выступал, хотя температура и была. У Александра главная роль в шоу, солирует в качестве принца — заменить было некем, это никто бы не откатал. Это большая роль, за утро было бы сложно поставить ее для кого-то из ребят.

Была опция, при которой роль принца откатал бы хореограф, но Александр отказался, они так с Евгением решили – сказали, что будет кататься. Мы увидели, что ему становится хуже. Сейчас он находится в отеле, под наблюдением. С ним моя мама, врач. Я была у него, сейчас снова еду.

Врачи сказали, что предпосылок для госпитализации нет. Ему дали сильные препараты, сейчас наблюдаем. Вечером должны были уехать в Москву, но сейчас остаемся в Санкт-Петербурге. При такой ситуации ехать нельзя, думаю, что останемся еще на сутки», – сказала Рудковская.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
