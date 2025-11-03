Плющенко о младшем сыне: «Арсений ежедневно тренируется, осваивает одинарные прыжки. Талант есть, я в его возрасте так не умел»

Плющенко считает, что у его 5-летнего сына Арсения есть талант фигуриста.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о тренировках своего младшего сына Арсения.

– Какой график у вашего младшего сына? Для пяти лет он уже много чего делает.

– Арсюша тренируется ежедневно, по одной ледовой тренировке в день. Неделю назад стали заниматься в зале – пришло время. Потихоньку начинаем осваивать туры (вид прыжка), одинарные. Общая физическая подготовка пошла, у него еще есть растяжка, хореография, но не каждый день. Катается он 45 минут в день. Я в 5 лет так не умел, сто процентов.

– Талант у него видите?

– Есть талант. Он подвижный пацан, энергичный и, кстати, артистичный, это сейчас стало проявляться дома. Начал подражать, воображение работает, танцует он. А это и нужно для фигурного катания.

Арсюша все лето отзанимался теннисом с индивидуальными тренировками, у него получается. У меня вообще сыновья развитые, я их веду в разные виды спорта. Санек играет в футбол, теннис, падел, боксирует.

– То есть не факт, что Арсений станет фигуристом?

– Нет, он будет фигуристом, но параллельно будет заниматься разными видами спорта, для себя, – сказал Плющенко.