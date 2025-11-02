«Тратить время, чтобы узнать, что ничего не изменится? Мы не будем этим заниматься». Букин о том, почему они со Степановой не оспорили недопуск в CAS

Степанова и Букин не пытались оспорить решение CAS о недопуске к отбору на ОИ.

Фигурист Иван Букин считает, что было бессмысленно обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск к отборочному турниру на Олимпийские игры-2026.

Международный союз конькобежцев (ISU) не выдал Букину и Александре Степановой нейтральный статус, и они не смогли принять участие в олимпийской квалификации в Пекине.

«Мы были в отпуске в этот момент, [когда узнали], решили чуть раньше закончить сезон. На тот момент уже был произвольный танец готов. К сожалению, это не то место, где хочешь узнавать, нет такого места.

Пусть это будет на совести того, кто принимает эти решения. Мы никак не можем его оспорить, даже не знаем – почему. Мне кажется, что каждый спортсмен, по крайней мере, тот, который был на международной арене и на Олимпиаде в том числе, имеет право знать хотя бы, за что и почему его не допускают, мне кажется, это честно. Ситуация такова – как есть.

Были ли мысли обратиться в CAS? Было сразу прописано, что мы не можем оспаривать. А что оспаривать? Тратить время, чтобы узнать, что ничего не изменится, – это не имеет никакого значения. Мы решили, что этим мы не будем заниматься, а будем работать над собой и продолжать карьеру», – сказал призер чемпионатов Европы Букин.

