Тарасова о том, что Степанова и Букин не оспорили отказ в нейтральном статусе: «Это неправильно, всегда все надо делать до конца. Очень жаль»

Тарасовой жаль, что Степанова и Букин не оспорили недопуск к отбору на Олимпиаду.

Александр Жулин, тренер танцевального дуэта Александра Степанова – Иван Букин , сообщил , что фигуристы не подавали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS ) на решение Международного союза конькобежцев (ISU ) о невыдаче нейтрального статуса.

«Неправильно, что не попытались оспорить. Это нужно было делать. Всегда все надо делать до конца. Потому что это исключительный случай.

Никогда так не отбирали спортсменов – кого страна выставляет, те и катаются. Я думаю, что это неправильно. Очень жаль!» – сказала Татьяна Тарасова .