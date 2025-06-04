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Тарасова о том, что Степанова и Букин не оспорили отказ в нейтральном статусе: «Это неправильно, всегда все надо делать до конца. Очень жаль»

Тарасовой жаль, что Степанова и Букин не оспорили недопуск к отбору на Олимпиаду.

Александр Жулин, тренер танцевального дуэта Александра СтепановаИван Букин, сообщил, что фигуристы не подавали  апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о невыдаче нейтрального статуса.

«Неправильно, что не попытались оспорить. Это нужно было делать. Всегда все надо делать до конца. Потому что это исключительный случай.

Никогда так не отбирали спортсменов – кого страна выставляет, те и катаются. Я думаю, что это неправильно. Очень жаль!» – сказала Татьяна Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
танцы на льду
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