  • Степанова и Букин о недопуске: «Сложный вопрос для нас. Но все-таки решили, что это было бы слабым решением – взять и закончить карьеру»
Степанова и Букин о недопуске: «Сложный вопрос для нас. Но все-таки решили, что это было бы слабым решением – взять и закончить карьеру»

Александра Степанова и Иван Букин рассказали в эфире Первого канала, как восприняли недопуск на отборочный турнир к Олимпийским играм.

Международный союз конькобежцев (ISU) не выдал фигуристам нейтральный статус.

– О грустном поговорим. Совершенно бездушное решение не пускать дуэты (на Олимпиаду). Был ли момент сомнения, что стоит продолжать и входить в сезон?

Букин: Это очень сложный вопрос. Он занял у нас в голове большое место в тот момент, когда нас не допустили. Мы очень много говорили об этом и друг с другом, и с тренерами.

Но все-таки решили, что это было бы слабым для нас решением – взять и закончить. И это опять-таки доказало бы, что все их действия влияют на нас, понимаете? А самое главное, что мы любим фигурное катание и представить себя без него не можем.

Степанова: Абсолютно согласна. Я помню этот момент – мы тогда уже поставили произвольную программу, готовились. Сезон закончили чуть раньше, не поехали на какие-то старты.

И сам момент, когда нам сообщили об этом, он был не очень простой. Но мы рады, что мы здесь, что мы собрались. Надеюсь, с каждым стартом будем только лучше.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoСерия Гран-при России
олимпийская квалификация
logoсборная России
танцы на льду
logoИван Букин
logoISU
logoАлександра Степанова
