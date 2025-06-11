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Елизавета Худайбердиева: «Уверена, что наша пара прошла бы проверку ISU. Но мы понимали, что не являемся первым номером сборной»

Худайбердиева считает, что ей и Базину ISU мог одобрить нейтральный статус.

Россия заявила Александру Степанову и Ивана Букина основными участниками в танцах на льду на олимпийскую квалификацию в Пекине, однако они не получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU). Замены в этом случае не допускаются. 

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин в апреле объявили о завершении спортивной карьеры.

– Вы и Егор Базин принимали решение о завершении карьеры, понимая, что невелик шанс получить нейтральный статус?

– В нашей карьере никогда не было проблем с прохождением допинг‑контроля, не было никаких флажков от WADA и прочего, что могло бы негативно повлиять на репутацию. Я уверена, что наша пара прошла бы проверку ISU, но мы понимали, что не являемся первым номером сборной, а в статусе запасных на Олимпиаду мы однажды были, и это очень тяжело.

– В психологическом плане?

– Да. На протяжении последних лет и в прошлом сезоне, когда чемпионат России показал разницу в баллах, мы понимали, что на первый номер в сборной можно не рассчитывать.

– А вдруг так сложилась бы судьба, что заявленные федерацией Александра Степанова и Иван Букин не смогли бы выступить в отборочных соревнованиях из-за травмы? Или не хотелось повторно переживать негативные эмоции?

– С нами не было никаких разговоров на тему статуса основных или запасных. Конечно, если бы появился какой‑то запрос от федерации или разговор, что нужно быть в форме, мы бы, естественно, не заканчивали карьеру.

– Не почувствовали себя брошенными из‑за такого отношения? Все же в спорте очень важен разговор по душам.

– Если вы думаете, что руководство не проводит разговоры по душам, то вы ошибаетесь, – сказала чемпионка России-2023 в танцах на льду Худайбердиева. 

Степанова и Букин опять мимо Олимпиады. Им уже мешали МОК и ковид, а теперь – ISU

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoАлександра Степанова
logoЕлизавета Худайбердиева
logoИван Букин
logoЕгор Базин
ФФККР
logoISU
танцы на льду
олимпийская квалификация
logoсборная России
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