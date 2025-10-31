Гран-при Канады. Чиба, Левито, Накаи, Эверхардт, Гутманн, Теннелл выступят с короткими программами
Чиба, Левито, Накаи представят короткие программы на Гран-при Канады.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап, Skate Canada
Саскатун, Канада
Женщины
Короткая программа
Начало – 3:25 по московскому времени (1 ноября), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Ульяна Ширяева (Канада)
2. Юна Аоки (Япония)
3. Сара-Мод Дюпюи (Канада)
4. Мария Сенюк (Израиль)
5. А Сон Ен (Южная Корея)
6. Ами Накаи (Япония)
Вторая разминка
7. Сара Эверхардт (США)
8. Брэди Теннелл (США)
9. Маделин Скизас (Канада)
10. Лара Наки Гутманн (Италия)
11. Моне Чиба (Япония)
12. Изабо Левито (США)
