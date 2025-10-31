0

Гран-при Канады. Чиба, Левито, Накаи, Эверхардт, Гутманн, Теннелл выступят с короткими программами

Чиба, Левито, Накаи представят короткие программы на Гран-при Канады.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап, Skate Canada

Саскатун, Канада

Женщины

Короткая программа

Начало – 3:25 по московскому времени (1 ноября), прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Ульяна Ширяева (Канада)

2. Юна Аоки (Япония)

3. Сара-Мод Дюпюи (Канада)

4. Мария Сенюк (Израиль)

5. А Сон Ен (Южная Корея)

6. Ами Накаи (Япония)

Вторая разминка

7. Сара Эверхардт (США)

8. Брэди Теннелл (США)

9. Маделин Скизас (Канада)

10. Лара Наки Гутманн (Италия)

11. Моне Чиба (Япония)

12. Изабо Левито (США)

Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
женское катание
logoГран-при
результаты
logoГран-при Канады
logoБрэди Теннелл
Юна Аоки
Ульяна Ширяева
logoсборная Японии
logoсборная Южной Кореи
logoИзабо Левито
Мария Сенюк
Моне Чиба
logoсборная Канады
Маделин Скизас
logoсборная Израиля
logoсборная Италии по фигурному катанию
Лара Наки Гутманн
А Сон Ен
logoАми Накаи
Сара-Мод Дюпюи
Сара Эверхардт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье
вчера, 06:13
Гран-при Франции. Накаи с тройным акселем выиграла короткую программу, Сакамото – 2-я, Левито – 3-я
17 октября, 19:30
Trialeti Trophy. Губанова победила, Сенюк – 2-я, Хэ Ин Ли – 3-я
11 октября, 13:57
Главные новости
Гран-при Канады. Хазе и Володин, Стеллато-Дудек и Дешам, Кам и О’Ши представят короткие программы
вчера, 20:53
Ирина Роднина: «Нам показывают по всем каналам европейский футбол, хотя наших там уже давно нет. Почему тогда нельзя показать Олимпиаду?»
вчера, 20:18
«Только теперь начинаю понимать, как нелегок этот путь». Плющенко поздравил Мишина с днем тренера
вчера, 19:53
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Лазарев, Семков, Ковтун, Самбуев, Малютин, Артем Федотов выдут на лед с короткими программами
вчера, 19:38
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Дзепка, Смагина, Дарья Лебедева, Диана Мильто, Юрова, Лабутина выступят с короткими программами
вчера, 19:23
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Шешелева и Карнаухов, Сабада и Астахов, Сажина и Белкин представят произвольные программы
вчера, 19:13
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин, Пилипенко и Михайлов покажут произвольные танцы
вчера, 19:00
Ренат Лайшев: «На волне скандала и популярности Валиева может многого добиться и заработать. Это касается и медийности, и спортивных достижений»
вчера, 18:08
Илья Авербух: «Нет смысла показывать Олимпиаду по федеральному телевидению, пока наша сборная не выступает в полном объеме»
вчера, 17:54
Хабибуллина и Княжук, Захарова, Ветлугин вошли в состав участников Гран-при России в Казани, Базылюк выступит среди юниоров
вчера, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео