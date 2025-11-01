Гран-при Канады. Чиба, Левито, Гутманн, Накаи, Теннелл выйдут на лед с произвольными программами

Чиба, Левито, Накаи покажут произвольные программы на Гран-при Канады.

2 ноября на Гран-при Канады в Саскатуне фигуристки выступят с произвольными программами.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап, Skate Canada

Саскатун, Канада

Женщины

Произвольная программа

Начало – 3:25 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Маделин Скизас (Канада)

2. Ульяна Ширяева (Канада)

3. Мария Сенюк (Израиль)

4. А Сон Ен (Южная Корея)

5. Сара-Мод Дюпюи (Канада)

6. Сара Эверхардт (США)

Вторая разминка

7. Юна Аоки (Япония)

8. Брэди Теннелл (США)

9. Ами Накаи (Япония)

10. Лара Наки Гутманн (Италия)

11. Изабо Левито (США)

12. Моне Чиба (Япония)

После короткой программы

1. Моне Чиба (Япония) – 72,29

2. Изабо Левито (США) – 71,80

3. Лара Наки Гутманн (Италия) – 68,11

4. Ами Накаи (Япония) – 66,55

5. Брэди Теннелл (США) – 65,55

6. Юна Аоки (Япония) – 64,58

7. Сара Эверхардт (США) – 63,47

8. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 60,41

9. А Сон Ен (Южная Корея) – 58,84

10. Мария Сенюк (Израиль) – 57,40

11. Ульяна Ширяева (Канада) – 53,28

12. Маделин Скизас (Канада) – 48,72

Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье