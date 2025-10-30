Гран-при Канады. Хазе и Володин, Стеллато-Дудек и Дешам, Кам и О’Ши представят короткие программы
Хазе и Володин, Стеллато-Дудек и Дешам покажут короткие программы на Гран-при Канады.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап, Skate Canada
Саскатун, Канада
Пары
Короткая программа
Начало – 2:00 по московскому времени (1 ноября), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария)
2. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
3. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
4. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
Вторая разминка
5. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
6. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
8. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости