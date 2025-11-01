Гран-при Канады. Хазе и Володин, Стеллато-Дудек и Дешам, Перейра и Мишо представят произвольные программы
2 ноября на Гран-при Канады в Саскатуне пары выступят с произвольными программами.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап, Skate Canada
Саскатун, Канада
Пары
Произвольная программа
Начало – 2:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
2. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
4. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария)
Вторая разминка
5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
8. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
После короткой программы
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 77,53
2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 73,03
3. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 70,66
4. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 65,48
5. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 61,54
6. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 59,93
7. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 59,76
8. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 48,85
