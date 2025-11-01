3

Гран-при Канады. Хазе и Володин, Стеллато-Дудек и Дешам, Перейра и Мишо представят произвольные программы

Хазе и Володин представят произвольную программу на Гран-при Канады.

2 ноября на Гран-при Канады в Саскатуне пары выступят с произвольными программами.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап, Skate Canada

Саскатун, Канада

Пары

Произвольная программа

Начало – 2:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

2. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

4. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария)

Вторая разминка

5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

8. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

После короткой программы

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 77,53

2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 73,03

3. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 70,66

4. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 65,48

5. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 61,54

6. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 59,93

7. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 59,76

8. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 48,85

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
