Мемориал Дениса Тена. Дэвис и Смолкин, Несет и Маркелов, Фаббри и Айер выступят с ритм-танцами
3 октября дуэты представят ритм-танцы на Мемориале Дениса Тена.
ISU Challenger
Мемориал Дениса Тена
Алматы, Казахстан
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 15:00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
2. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
3. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан)
4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
5. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)
Вторая разминка
6. Кристина Добросердова – Алессандро Пеллегрини (Армения)
7. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
8. Филомене Сабурин – Рауль Бермехо (Испания)
9. София Валь – Асаф Казимов (Испания)
10. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
