Мемориал Дениса Тена. Дэвис и Смолкин, Несет и Маркелов, Фаббри и Айер выступят с ритм-танцами

3 октября дуэты представят ритм-танцы на Мемориале Дениса Тена.

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Алматы, Казахстан

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 15:00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

2. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

3. Гаухар Наурызова – Бойсангур Датиев (Казахстан)

4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

5. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)

Вторая разминка

6. Кристина Добросердова – Алессандро Пеллегрини (Армения)

7. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)

8. Филомене Сабурин – Рауль Бермехо (Испания)

9. София Валь – Асаф Казимов (Испания)

10. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

