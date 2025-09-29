8

Расписание мемориала Дениса Тена в Алматы: там выступят Дэвис и Смолкин, Шайдоров, Чха Чжун Хван и Браун

Опубликовано расписание мемориала Дениса Тена в Алматы.

Мемориал Дениса Тена

Алматы, Казахстан

2 октября, четверг

Женщины, короткая программа

Мужчины, короткая программа

После 12.30

3 октября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

Женщины, произвольная программа

После 12.30

4 октября, суббота

Мужчины, произвольная программа

Танцы на льду, произвольный танец

После 12.00

Участники

Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Чэнь Юйдун (Китай), Ника Эгадзе (Грузия), Михаил Шайдоров (Казахстан), Ли Си Хен (Южная Корея), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Джейсон Браун (США).

Женщины: Маделин Скизас (Канада), Хэ Ин Ли (Южная Корея), А Сон Ен (Южная Корея), Джозефин Ли (США). 

Танцы на льду: Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада), София Валь – Асаф Казимов (Испания), Уна Браун – Гэйдж Браун (США), Лиа Несет – Артем Маркелов (США), Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия). 

ПРИМЕЧАНИЕ: полное расписание будет добавлено позднее. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
танцы на льду
женское катание
мужское катание
Мемориал Дениса Тена
