Расписание мемориала Дениса Тена в Алматы: там выступят Дэвис и Смолкин, Шайдоров, Чха Чжун Хван и Браун
Мемориал Дениса Тена
Алматы, Казахстан
2 октября, четверг
Женщины, короткая программа
Мужчины, короткая программа
После 12.30
3 октября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
Женщины, произвольная программа
После 12.30
4 октября, суббота
Мужчины, произвольная программа
Танцы на льду, произвольный танец
После 12.00
Участники
Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Чэнь Юйдун (Китай), Ника Эгадзе (Грузия), Михаил Шайдоров (Казахстан), Ли Си Хен (Южная Корея), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Джейсон Браун (США).
Женщины: Маделин Скизас (Канада), Хэ Ин Ли (Южная Корея), А Сон Ен (Южная Корея), Джозефин Ли (США).
Танцы на льду: Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада), София Валь – Асаф Казимов (Испания), Уна Браун – Гэйдж Браун (США), Лиа Несет – Артем Маркелов (США), Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия).
ПРИМЕЧАНИЕ: полное расписание будет добавлено позднее.