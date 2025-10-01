0

Мемориал Дениса Тена. Шайдоров, Чха Чжун Хван, Браун, Эгадзе, Литвинцев представят короткие программы

2 октября фигуристы выступят с короткими программами на Мемориале Дениса Тена.

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Алматы, Казахстан

Мужчины

Короткая программа

Начало – 16:30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

2. Чэнь Юйдун (Китай)

3. Андреас Нордебак (Швеция)

5. Диас Жиренбаев (Казахстан)

6. Раффаэле Франческо Зик (Италия)

Вторая разминка

7. Ли Си Хен (Южная Корея)

8. Михаил Шайдоров (Казахстан)

10. Олег Мельников (Казахстан)

11. Тайра Шинохара (США)

12. Джон Ким (Канада)

Третья разминка

13. Мэттью Ньюэм (Канада)

14. Семен Данильянц (Армения)

15. Чха Ен Хен (Южная Корея)

16. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

17. Джейсон Браун (США)

18. Ника Эгадзе (Грузия)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
