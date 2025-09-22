28

Загитова о шоу «Ассоль»: «На такие проекты нужны колоссальные бюджеты. Но, слава Богу, нашлись люди, которые в меня поверили»

Алина Загитова объяснила, почему решила заниматься ледовыми шоу.

В прошлом году в Казани проходило ледовое шоу олимпийской чемпионки Загитовой «Хранители времени», а в 2025-м – шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге.

«Хранители времени» – это мое первое шоу. И очень здорово, что оно получилось – в 21 год. У всех было много стереотипов: получится, не получится, «куда она лезет вообще в свои года?!» Но на самом деле очень круто, что были люди, которые меня в этом поддержали, и мои амбиции, так скажем, на меня сработали.

Я пришла к [главе Татарстана] Рустаму Нургалиевичу Минниханову, рассказала эту идею, и очень круто, что он меня поддержал. Потому что, казалось бы: 21 год, сделала презентацию, своими словами что-то рассказала – в общем, хочется сделать что-то хорошее для Татарстана. И очень круто, что он меня в этом поддержал и дал некий толчок моей продюсерской карьере. Поэтому с «Хранителей времени» все началось.

Когда проект подходил к концу, я поняла, что мне это очень нравится, это во мне откликается и я хочу продолжать дальше. Я сразу загрузила свою команду: «Так, ребят, давайте дальше, мне это надо!» Начали думать, что бы такого сделать интересного. Я не делаю проекты просто потому, что надо. Когда это от души – это видно сразу и чувствуется зрителем.

И поняли, что в 2025 году будет 145 лет со дня рождения Александра Грина – и у него было потрясающее произведение «Алые паруса». Как-то так и началась наша история, начали думать, креативить. Подалась я на грант. К сожалению, допустила там несколько ошибок в связи с моим опытом, достаточно маленьким – это мой первый опыт вообще подачи на гранты. И я такая: ну, ничего страшного, будем думать дальше.

На такие проекты, естественно, нужны колоссальные бюджеты. Потому что придумывать мы можем сколько угодно, а реализовывать – все равно нужны финансы. Начали смотреть, каким партнерам подойдет этот формат. Естественно, было много стереотипов: что я маленькая, что у меня мало опыта... И были сомнения у всех партнеров. Но, слава Богу, что нашлись те люди, которые в нас, в меня поверили, и в итоге мы пожали руки. Это «Рольф» и «ДоброFON».

Я им очень благодарна, потому что реально очень мало сейчас поддерживают молодежь. Мне кажется, об этом нужно говорить и важно. Потому что они креативные, амбициозные, делают потрясающие вещи и продвигают нашу страну», – рассказала Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений

