Загитова о шоу Медведевой: «Моего выступления могло не быть, немного потянула спину. Долго ли готовился номер? Два дня»
Загитова заявила, что могла пропустить шоу Медведевой из-за проблем со спиной.
«На самом деле моего выступления могло не быть, немного потянула спину. Сказала своему врачу, что у меня мероприятие, что хотите делайте.
Долго ли готовился номер? Два дня, считаю, что хорошее время для подготовки. Мне дали прекрасную возможность выбрать музыку.
Спасибо большое Жене за такую классную концепцию! Я вижу, люди катаются классно, делают элементы, зрители танцуют, веселятся и поют, классно», – сказала олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости