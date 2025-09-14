9

«Как вам мой новый дерзкий образ?» Загитова поблагодарила болельщиков и Медведеву после шоу

Алина Загитова обратилась к болельщикам и Евгении Медведевой после ледового шоу.

13 сентября в Москве проходило шоу «Евгения Медведева и друзья» с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Загитовой.

«Хочу поблагодарить Евгению Медведеву за приглашение в ее шоу – Женя, ты большая молодец, спасибо за теплый прием!

Спасибо моим зрителям – за цветы, подарки и невероятные овации, вы вдохновляете меня выходить на лед снова и снова.

Ну и расскажите, как вам мой новый дерзкий образ?» – написала Загитова в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
женское катание
logoАлина Загитова
ледовые шоу
logoсборная России
logoЕвгения Медведева
logoфото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1130 минут назад
Первенство Московской области. Костылева победила по КМС, Трофимова – 2-я, Лезина – 5-я, Рубцова, Зинина выступят по взрослым
23834 минуты назад
Команда Тутберидзе показала фрагменты программ Бойковой и Козловского на сезон
940 минут назадВидео
«И Петросян, и Гуменник должны всех обыгрывать». Жулин об олимпийском отборе
5сегодня, 14:54
Мемориал Рабер. Карартынян, Федотов, Колесников выступят с произвольными программами по КМС, Сарновский, Маринин – по взрослым
26сегодня, 14:30Live
Lombardia Trophy. Малинин победил, Кагияма – 2-й, Мемола – 3-й
143сегодня, 14:27
Софья Важнова: «Моя цель-максимум на сезон – попасть в сборную России. А еще быть лучше, чем в прошлом сезоне»
1сегодня, 13:33
Дмитрий Губерниев: «Ожидаю, что Петросян и Гуменник пробьются на Олимпиаду и будут сражаться за медали. Желаю им всяческих удач и не дрейфить!»
1сегодня, 12:56
Мемориал Рабер. КМС. Ковязина и Мохов победили в парах, Сабада и Астахов – 2-е, Шешелева и Карнаухов – 3-и
31сегодня, 12:41
Мария Захарова: «Выпала из фигурного катания на два сезона. Была травма – стрессовый перелом с некрозом, я долго лечилась, ходила в гипсе»
3сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек, Пэйт и Бай, Вольфкостин и Царевски покажут произвольные танцы
сегодня, 14:50Live
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
сегодня, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
сегодня, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
3вчера, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
1вчера, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
3911 сентября, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
11 сентября, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48