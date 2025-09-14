«Как вам мой новый дерзкий образ?» Загитова поблагодарила болельщиков и Медведеву после шоу

Алина Загитова обратилась к болельщикам и Евгении Медведевой после ледового шоу.

13 сентября в Москве проходило шоу «Евгения Медведева и друзья» с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Загитовой .

«Хочу поблагодарить Евгению Медведеву за приглашение в ее шоу – Женя, ты большая молодец, спасибо за теплый прием!

Спасибо моим зрителям – за цветы, подарки и невероятные овации, вы вдохновляете меня выходить на лед снова и снова.

Ну и расскажите, как вам мой новый дерзкий образ?» – написала Загитова в своем телеграм-канале.