«Как вам мой новый дерзкий образ?» Загитова поблагодарила болельщиков и Медведеву после шоу
Алина Загитова обратилась к болельщикам и Евгении Медведевой после ледового шоу.
13 сентября в Москве проходило шоу «Евгения Медведева и друзья» с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Загитовой.
«Хочу поблагодарить Евгению Медведеву за приглашение в ее шоу – Женя, ты большая молодец, спасибо за теплый прием!
Спасибо моим зрителям – за цветы, подарки и невероятные овации, вы вдохновляете меня выходить на лед снова и снова.
Ну и расскажите, как вам мой новый дерзкий образ?» – написала Загитова в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
