Медведева о номере Загитовой: «Понравился, конечно. Мы предлагали несколько вариантов музыки, она сама выбрала»

Медведева отметила, что ей понравился номер Загитовой на шоу под музыку 2000-х.

– Евгения, вы говорили, что сами ставили себе номера на это шоу. Сложно?

– Уже, наверное, несложно. Я себя знаю, я не только себе номер ставила, но и для нас с Александром Энбертом , «Мармеладного» тоже я ставила. Считаю, что это просто нормально, это не что-то сверхъестественное, когда ты уже режиссер-постановщик, продюсируешь свои собственные ледовые шоу. Если ты креативишь над своими ледовыми шоу, то, наверняка, три минуты номера ты тоже в состоянии себе поставить. Поэтому тут даже не стояло вопроса о том, кто будет постановщиком.

Александр тоже сейчас занят в ледовых шоу, катается и в Сочи у Татьяны Навки, и у него своей работы много, и двое детей, поэтому я ему сразу же сказала: «Саня, положись на меня, я все сделаю». Буквально на видео ему все объяснила, мы пришли, встретились, за день все это собрали, и вот сегодня откатали, получилось классно, – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева .

– Какой самый любимый момент в шоу?

– Мне очень понравился финальный номер Макса Ковтуна «Девушки бывают разные», очень классный. И вообще все моменты, которые с живым исполнением, с певцами, прямо здорово получилось.

– Номер Алины Загитовой понравился?

– Понравился, конечно. Мы же все вместе музыку выбирали, она, между прочим, сама выбрала себе (Загитова каталась под Song #1 группы Serebro – Спортс’‘). Мы предлагали несколько вариантов, она сама выбрала, – добавила Медведева.