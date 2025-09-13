Медведева о номере Загитовой: «Понравился, конечно. Мы предлагали несколько вариантов музыки, она сама выбрала»
– Евгения, вы говорили, что сами ставили себе номера на это шоу. Сложно?
– Уже, наверное, несложно. Я себя знаю, я не только себе номер ставила, но и для нас с Александром Энбертом, «Мармеладного» тоже я ставила. Считаю, что это просто нормально, это не что-то сверхъестественное, когда ты уже режиссер-постановщик, продюсируешь свои собственные ледовые шоу. Если ты креативишь над своими ледовыми шоу, то, наверняка, три минуты номера ты тоже в состоянии себе поставить. Поэтому тут даже не стояло вопроса о том, кто будет постановщиком.
Александр тоже сейчас занят в ледовых шоу, катается и в Сочи у Татьяны Навки, и у него своей работы много, и двое детей, поэтому я ему сразу же сказала: «Саня, положись на меня, я все сделаю». Буквально на видео ему все объяснила, мы пришли, встретились, за день все это собрали, и вот сегодня откатали, получилось классно, – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
– Какой самый любимый момент в шоу?
– Мне очень понравился финальный номер Макса Ковтуна «Девушки бывают разные», очень классный. И вообще все моменты, которые с живым исполнением, с певцами, прямо здорово получилось.
– Номер Алины Загитовой понравился?
– Понравился, конечно. Мы же все вместе музыку выбирали, она, между прочим, сама выбрала себе (Загитова каталась под Song #1 группы Serebro – Спортс’‘). Мы предлагали несколько вариантов, она сама выбрала, – добавила Медведева.