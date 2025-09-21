Татьяна Навка: «Появилась надежда на то, что на Олимпиаде наши фигуристы будут стоять на пьедестале. Желаю Аделии и Петру удачи»
Навка надеется, что российские фигуристы смогут завоевать медали на Олимпиаде.
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграли олимпийский отборочный турнир в Пекине. Они отобрались на Игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале будущего года.
«Прекрасная и долгожданная новость! Вся страна очень рада. Появилась надежда на то, что на Олимпиаде мы тоже будем стоять на пьедестале, а спорт, конкретно – фигурное катание, вернется на олимпийские высоты.
Ребятам желаю удачи. Нужно быть очень аккуратным и грамотно подвести тренировочный процесс к наилучшему результату на Олимпиаде. Всем желаю удачи», – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
Гуменник распустил волосы на награждении – Петросян помогла с прической
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
