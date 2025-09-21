Александр Коган: «Поздравляем Петросян и Гуменника. Наши фигуристы показали достойное катание на отборочном турнире в Пекине»
Коган поздравил Петросян и Гуменника с победой на олимпийском отборе.
Российские фигуристы в нейтральном статусе выиграли квалификационные соревнования в Пекине и отобрались на Олимпиаду-2026.
«Поздравляем наших ребят Аделию и Петра, их тренеров, всех, кто с ними работал! Наши фигуристы показали достойное катание на отборочном турнире в Пекине.
Выступать после перерыва в международных стартах было непросто, но они молодцы, справились! Первый шаг сделан, готовимся, работаем дальше!» – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал ФФККР
