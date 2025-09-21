Елена Чайковская: «Петросян и Гуменник сделали то, что от них требовалось – прошли на Олимпиаду. Дальше будут этапы Гран-при, чемпионат России»

Чайковская сообщила, что Гуменник и Петросян примут участие в Гран-при и ЧР.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграли олимпийский отборочный турнир в Пекине. Они отобрались на Игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале будущего года.

«Всегда важно показать уровень – уровень и Петросян, и Гуменника был совершенно другой, отрыв баллов сам за себя говорит. Это говорит о том, что просто мы не были допущены на эти чемпионаты мира, а так бы никогда и не отбирались.

Я уже и не помню, чтобы так было – всегда попадали в отбор на чемпионатах мира, причем с высокими местами. Жизнь преподнесла нам такую ситуацию, но мы с ней блестяще справились. Едем дальше», – сказала главный тренер сборной России Елена Чайковская.

«Прошли, и с первых мест, сделали то, что от них собственно и требовалось. Что дальше? Мы не в первый раз к Олимпийским играм готовимся, обыкновенные тренировки, подготовка к Олимпиаде, так всегда было и будет, ничего нового.

Это был ранний старт, сейчас будет немного сброшена нагрузка, и пошли по всем нашим Гран-при, по чемпионату России и так далее. Ничего нового не происходит – мы это знаем, мы это умеем, мы это будем делать.

Я поздравляю ребят, особенно тренеров, что они прошли сложный этап, заявили о себе, что мы на первых местах и двигаемся дальше к Олимпиаде. Мы на своем месте, и мы идем на Игры. А на Олимпиады мы шли много-много десятилетий и выигрывали», – приводит слова Чайковской ТАСС.

