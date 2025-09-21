  • Спортс
  • Антон Сихарулидзе: «Уверен, Петросян и Гуменник смогут и на Олимпиаде показать свои лучшие прокаты. Будем готовиться к Милану»
8

Сихарулидзе поблагодарил всех, кто готовил Гуменника и Петросян к соревнованиям.

«Наши ребята Аделия Петросян и Петр Гуменник очень достойно выступили на отборочном квалификационном турнире в Пекине, подтвердив высокий уровень нашей отечественной школы фигурного катания.

Мы поздравляем ребят с успешным выступлением и благодарны их тренерам Этери Тутберидзе, Веронике Дайнеко за профессиональный подход и грамотную подготовку спортсменов к этому турниру! Несмотря на обстоятельства, ребята проявили свои сильные качества, характер!

Хотел бы также поблагодарить всех, кто работал с фигуристами, всех любителей фигурного катания, всех, кто поддерживал нас! Поверьте, мы это ощущали и это важно!

Будем готовиться к Милану. Уверен, наши спортсмены смогут и на Олимпиаде показать свои лучшие прокаты», – сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

Как же крута Аделия Петросян!

Такая победа Гуменника не должна успокаивать перед Олимпиадой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал ФФККР
мужское катание
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
logoАделия Петросян
logoПетр Гуменник
logoАнтон Сихарулидзе
ФФККР
олимпийская квалификация
женское катание
