Антон Сихарулидзе: «Уверен, Петросян и Гуменник смогут и на Олимпиаде показать свои лучшие прокаты. Будем готовиться к Милану»
«Наши ребята Аделия Петросян и Петр Гуменник очень достойно выступили на отборочном квалификационном турнире в Пекине, подтвердив высокий уровень нашей отечественной школы фигурного катания.
Мы поздравляем ребят с успешным выступлением и благодарны их тренерам Этери Тутберидзе, Веронике Дайнеко за профессиональный подход и грамотную подготовку спортсменов к этому турниру! Несмотря на обстоятельства, ребята проявили свои сильные качества, характер!
Хотел бы также поблагодарить всех, кто работал с фигуристами, всех любителей фигурного катания, всех, кто поддерживал нас! Поверьте, мы это ощущали и это важно!
Будем готовиться к Милану. Уверен, наши спортсмены смогут и на Олимпиаде показать свои лучшие прокаты», – сказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.
Такая победа Гуменника не должна успокаивать перед Олимпиадой