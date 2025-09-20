Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»

Александра Трусова рада, что Петросян и Гуменника допустили на отбор к Олимпиаде.

Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине, Петр Гуменник лидирует после короткой программы.

– Как оцените выступление Аделии и Пети на отборе на Олимпиаду?

– Оценивать я не буду. Я рада, что наших спортсменов допустили. Аделия уже отобралась на Олимпиаду. Желаем удачи Пете. Я не в той позиции, чтобы оценивать. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя, – сказала серебряный призер Олимпийских игр Трусова.

Как же крута Аделия Петросян!