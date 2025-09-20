«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах

Светлана Ишмуратова предрекла российским фигуристам борьбу за золото Олимпиады.

Сегодня Аделия Петросян победила на отборочном олимпийском турнире у девушек. Петр Гуменник лидирует после короткой программы у мужчин.

«Здорово! Очень рада, что Аделия Петросян выиграла, а Петр Гуменник лидирует после короткой программы. Тьфу‑тьфу, только бы не сглазить.

Вообще, все это говорит о высоком уровне подготовки наших ребят. Мастерство наших тренеров и хороший настрой делают свое дело. Так держать, не расслабляться! Я же думаю, что ребята могут смело бороться за олимпийское золото», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова .

Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Италии.