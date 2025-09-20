«Вышли и показали, кто в доме хозяин». Чайковская о победе Петросян на олимпийском отборе
Елена Чайковская высказалась о том, что Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду.
Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане.
«Аделия на Олимпиаде. Туда же отобралась и белорусская девочка Сафонова. Вышли и показали, кто в доме хозяин», – сказала главный тренер сборной России.
Россиянин Петр Гуменник лидирует после короткой программы.
«Ждем произвольной программы мальчиков. Сегодня Петр показал блестящую, безупречную короткую программу. Удачного проката», – добавила Чайковская.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости