Ирина Слуцкая: «Верю, что и Гуменник, и Петросян привезут нам не только победу, но и места на Олимпийские игры. Даже не сомневаюсь»
Ирина Слуцкая не сомневается в победе российских фигуристов на отборе к ОИ.
В Пекине проходит олимпийский квалификационный турнир, где Петр Гуменник сегодня выиграл мужскую короткую программу. У девушек лидирует Аделия Петросян.
«Молодец! Надеемся, что так же будет и в произвольной программе. Хочу пожелать Петру удачи. Верю, что и он, и Аделия справятся и привезут нам не только победу, но и места на Олимпийские игры, – даже не сомневаюсь в этом. Мы за них очень переживаем.
Конечно, это будет большой шаг в будущее нашего спорта. Наконец‑то мы начинаем выходить на большую международную арену», – сказала двукратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр Слуцкая.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
