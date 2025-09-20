Ирина Слуцкая: «Верю, что и Гуменник, и Петросян привезут нам не только победу, но и места на Олимпийские игры. Даже не сомневаюсь»

Ирина Слуцкая не сомневается в победе российских фигуристов на отборе к ОИ.

В Пекине проходит олимпийский квалификационный турнир, где Петр Гуменник сегодня выиграл мужскую короткую программу. У девушек лидирует Аделия Петросян .

«Молодец! Надеемся, что так же будет и в произвольной программе. Хочу пожелать Петру удачи. Верю, что и он, и Аделия справятся и привезут нам не только победу, но и места на Олимпийские игры, – даже не сомневаюсь в этом. Мы за них очень переживаем.

Конечно, это будет большой шаг в будущее нашего спорта. Наконец‑то мы начинаем выходить на большую международную арену», – сказала двукратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр Слуцкая .