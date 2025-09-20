  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ирина Слуцкая: «Верю, что и Гуменник, и Петросян привезут нам не только победу, но и места на Олимпийские игры. Даже не сомневаюсь»
1

Ирина Слуцкая: «Верю, что и Гуменник, и Петросян привезут нам не только победу, но и места на Олимпийские игры. Даже не сомневаюсь»

Ирина Слуцкая не сомневается в победе российских фигуристов на отборе к ОИ.

В Пекине проходит олимпийский квалификационный турнир, где Петр Гуменник сегодня выиграл мужскую короткую программу. У девушек лидирует Аделия Петросян.

«Молодец! Надеемся, что так же будет и в произвольной программе. Хочу пожелать Петру удачи. Верю, что и он, и Аделия справятся и привезут нам не только победу, но и места на Олимпийские игры, – даже не сомневаюсь в этом. Мы за них очень переживаем.

Конечно, это будет большой шаг в будущее нашего спорта. Наконец‑то мы начинаем выходить на большую международную арену», – сказала двукратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр Слуцкая.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
женское катание
logoПетр Гуменник
logoИрина Слуцкая
logoОлимпиада-2026
олимпийская квалификация
мужское катание
logoсборная России
logoАделия Петросян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Горбачева и тренер Федченко смотрят произвольную программу женщин на олимпийском отборе с трибуны
38 минут назад
Николай Майоров: «В Швеции у меня были проблемы из-за русского происхождения. Звонили журналисты, задавали вопросы, все это было неприятно»
21 минуту назад
Закарян об Акоповой и Рахманине: «Эта пара – действительно армянская. Очень горд за успех наших ребят»
632 минуты назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Губанова, Хендрикс выступят с произвольными программами
29540 минут назадLive
Авербух о ролике ISU под украинскую песню: «Меня беспокоит только то, как катается Гуменник. Остальное – это шелуха, рассчитанная на то, чтобы мы на это обращали внимание»
349 минут назад
«Знаю, что мы не друзья с некоторыми людьми здесь, но я не говорил ничего плохого». Украинский фигурист Марсак заявил, что у него украли игрушки из раздевалки
141сегодня, 11:34Фото
Максим Ковтун: «Оценки Гуменнику придержали, этого следовало ожидать. Петр показал катание топов, оно достойно оценки ближе к 100 уж точно»
2сегодня, 11:28
Александр Галлямов: «Гуменник и Петросян, несмотря на все сложности, по-прежнему показывают миру класс отечественной школы»
2сегодня, 10:59
«Наш маленький, но такой большой герой». Бойкова о победе Петросян в короткой программе на олимпийском отборе
11сегодня, 10:57Фото
ISU принес извинения за видео с отрывком проката Гуменника под украинскую музыку
64сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Катарина Гербольдт: «Гуменник – огромный молодец, учитывая ситуацию, в которой выступают наши ребята. Моральное давление все равно присутствует»
18 минут назад
Траньков – на вопрос о судействе: «Фигурное катание – это не метры и секунды. Это всегда человеческий фактор»
1сегодня, 11:42
Наталья Бестемьянова: «Гуменник катался роскошно. Он сам себе конкурент»
сегодня, 11:20
Александр Энберт: «Гуменник в короткой программе был на голову выше всех конкурентов. Прекрасное возвращение!»
3сегодня, 10:17
Елена Радионова: «Российские фанаты – самые лучшие, самые преданные. Молодцы, что доехали до Пекина и поддерживают наших фигуристов»
сегодня, 10:12
Радионова о Гуменнике: «Все было сделано идеально, прокат прошел на пять с плюсом. Желаю ему, чтобы произвольная получилась так же классно»
сегодня, 09:57
Алексей Ягудин: «Поздравляю Петросян с лидерством после короткой программы. Молодец!»
2вчера, 14:58
Елена Радионова: «Петросян получила вполне нормальные оценки. Думаю, в произвольной она все сделает идеально»
5вчера, 14:42
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»
5вчера, 12:52
Жулин о Петросян: «Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную программу с большой надеждой»
вчера, 11:03