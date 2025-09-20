Радионова о Гуменнике: «Все было сделано идеально, прокат прошел на пять с плюсом. Желаю ему, чтобы произвольная получилась так же классно»

Радионова высказалась о выступлениях россиян на олимпийском отборочном турнире.

Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян , выступающие в нейтральном статусе, лидируют после коротких программ одиночников на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026.

«Я посмотрела прокат Петра. Мне очень понравилось, очень достойное, уверенное катание. Вообще не к чему придраться. Все вращения четвертого уровня, все прыжки на плюс сделаны.

Все настолько идеально было сделано, что я считаю, что этот прокат прошел на пять с плюсом, поэтому хочется пожелать ему, чтобы произвольная у него так же классно получилась. Для мальчиков 9 баллов – это не такой большой задел, как, например, для девочек, но все равно очень хороший», – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова , чьи слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, Аделия волновалась – такая ответственность, плюс это первый взрослый международный старт. И с первого раза она проявила себя очень хорошо, не дрогнула.

Да, была небольшая помарка на лутце, но, я думаю, в этом нет ничего страшного. Удачи ей в произвольной. Все мы знаем, что Аделия – борец, она борется за каждый элемент. Ее характер ей поможет, я уверена», – цитирует Радионову ТАСС.

