Меган Дюамель: «Когда россияне приезжают на международные старты и катаются хорошо, это повышает уровень конкуренции. Это важно для спорта»

Дюамель заявила, что участие россиян в международных турнирах важно для спорта.

Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян в нейтральном статусе допущены ISU и выступают на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026. Отборочный турнир проходит в Пекине.

«Думаю, это было правильным решением. Они [ISU] разработали хорошие правила. Мы видим, что был создан прецедент, и они ему следовали. И выбрали тех (российских) фигуристов, которые подходили по критериям. Думаю, здесь все справедливо.

Я думаю, когда россияне приезжают на международные старты и катаются хорошо, это повышает общий уровень конкуренции, потому что остальные тянутся за ними. Это важно для спорта», – сказала двукратная чемпионка мира в парном катании из Канады Меган Дюамель .

Как мировая фигурка отреагировала на допуск России? Согласны даже те, от кого мы не ожидали