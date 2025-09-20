Анна Погорилая: «Очень понравился прокат Гуменника, уверенно и спокойно. Понятно, что конкурентов у россиян на отборочном турнире нет»

Анна Погорилая считает, что у россиян нет конкурентов на олимпийском отборе.

Российский фигурист Петр Гуменник в нейтральном статусе выиграл короткую программу на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он чисто исполнил программу и получил за прокат 93,80 балла.

Накануне короткую программу женщин выиграла россиянка Аделия Петросян.

«Очень понравился прокат Петра, уверенно и спокойно. Понятно, что конкурентов у российских спортсменов на данном турнире нет. Сейчас главное себя правильно настроить и чисто кататься», – сказала призер чемпионата мира-2016 Погорилая .

