Тамара Москвина: «Гуменник выглядел в короткой программе достойно, удалась и техническая, и художественная сторона. Болеем за него и Петросян»
Москвина высоко оценила выступление Петра Гуменника на олимпийском отборе.
Российский фигурист Гуменник в нейтральном статусе выиграл короткую программу на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он чисто исполнил программу и получил за прокат 93,80 балла.
«По телетрансляции трудно оценить атмосферу турнира. Но очень положительно оцениваю сегодняшнее выступление Петра – удалась и техническая, и художественная сторона, выглядел достойно.
Мы не говорим «здорово» или «блестяще», мы говорим «очень хорошо». Ждем произвольной программы с нетерпением, равно как и выступления нашей Аделии Петросян, и очень болеем за них», – сказала заслуженный тренер СССР Тамара Москвина.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
