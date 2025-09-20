Тамара Москвина: «Гуменник выглядел в короткой программе достойно, удалась и техническая, и художественная сторона. Болеем за него и Петросян»

Москвина высоко оценила выступление Петра Гуменника на олимпийском отборе.

Российский фигурист Гуменник в нейтральном статусе выиграл короткую программу на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он чисто исполнил программу и получил за прокат 93,80 балла.

«По телетрансляции трудно оценить атмосферу турнира. Но очень положительно оцениваю сегодняшнее выступление Петра – удалась и техническая, и художественная сторона, выглядел достойно.

Мы не говорим «здорово» или «блестяще», мы говорим «очень хорошо». Ждем произвольной программы с нетерпением, равно как и выступления нашей Аделии Петросян , и очень болеем за них», – сказала заслуженный тренер СССР Тамара Москвина.

