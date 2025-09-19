49

Петросян уступила по компонентам Губановой и Хендрикс в короткой программе на олимпийском отборе

Петросян проиграла компоненты Губановой и Хендрикс в короткой на отборе на ОИ.

Сегодня фигуристки представили короткие программы на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Россиянка Аделия Петросян лидирует (68,72 балла), представительница Грузии Анастасия Губанова идет второй (68,08), бельгийка Луна Хендрикс занимает третье место (66,92).

При этом Петросян получила оценку за компоненты (31,63) меньше, чем Губанова (32,92) и Хендрикс (32,53).

За чистый прокат короткой программы на чемпионате России-2025 Аделия получала вторую оценку 37,61.

Возвращение нашей фигурки – детали изнутри: Петросян улыбалась, Этери перестраховалась

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная Бельгии
Анастасия Губанова
олимпийская квалификация
женское катание
logoЛуна Хендрикс
сборная Грузии
logoАделия Петросян
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«ISU не предоставил сигнал якобы из-за санкций. Мы не находимся под санкциями». Тащин о том, почему «Матч ТВ» не показал олимпийский отбор фигуристов
2345 минут назад
Этери Тутберидзе присутствовала на выступлении Губановой в короткой программе на олимпийском отборе
2559 минут назадФото
⚡ Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян выиграла короткую программу, Губанова – 2-я, Хендрикс – 3-я
1493сегодня, 13:44
Главные новости
Губанова о Петросян на отборе к Олимпиаде: «Рада, что Аделия здесь! Она хорошо откатала»
47 минут назад
Артур Гачинский: «Я бы не сказал, что судьи придержали Петросян. Она получила оценку, которую ставят лидерам мирового фигурного катания»
216 минут назад
Хендрикс на вопрос о Петросян на олимпийском отборе: «Без комментариев»
1619 минут назад
Алексей Мишин: «Очень переживал за Петросян. Она молодец, хорошо выступила!»
224 минуты назад
Россияне смогут выступить на Олимпиаде-2026 только как нейтральные атлеты – решение главы МОК Кирсти Ковентри
2726 минут назад
Медведева ответила на статью Спортса’’ об интервью с Рудковской: «Вы ждете, что я должна много разговаривать с гостями, но это не так. Если буду много влезать, это уже не то пальто»
5243 минуты назад
«ISU не предоставил сигнал якобы из-за санкций. Мы не находимся под санкциями». Тащин о том, почему «Матч ТВ» не показал олимпийский отбор фигуристов
2345 минут назад
Этери Тутберидзе присутствовала на выступлении Губановой в короткой программе на олимпийском отборе
2559 минут назадФото
⚡ Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян выиграла короткую программу, Губанова – 2-я, Хендрикс – 3-я
1493сегодня, 13:44
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»
5сегодня, 12:52
Ко всем новостям
Последние новости
Елена Радионова: «Петросян получила вполне нормальные оценки. Думаю, в произвольной она все сделает идеально»
7 минут назад
Жулин о Петросян: «Молодец, не сдалась. Будем ждать произвольную программу с большой надеждой»
сегодня, 11:03
Колобков о российских фигуристах: «Не думаю, что в Пекине будут какие-то провокации. Сложность будет скорее в психологическом давлении»
вчера, 16:35
Первенство Московской области. Алексахин победил по юниорам, Дмитрий Шелковников – по взрослым, Игнатов снялся
1714 сентября, 15:29
Lombardia Trophy. Конти и Мачии победили в парах, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
114 сентября, 11:25
Мильто о бронзе на Мемориале Рабер: «Довольна прокатом, но ощущения смешанные, потому что два четверных сальхова были в недокрут»
114 сентября, 10:41
Lombardia Trophy. Мразкова и Мразек выиграли ритм-танец, Пэйт и Бай – 2-е, Вольфкостин и Царевски – 3-и
313 сентября, 12:45
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
113 сентября, 07:20
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
12 сентября, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
4611 сентября, 20:10